कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023: कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु बुलाया, किए गए खास इंतजाम

By मनाली रस्तोगी | Published: May 13, 2023 10:43 AM

विधायकों को बेंगलुरु ले जाने के लिए राज्य के दूर-दराज के इलाकों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और इस कवायद के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

(फोटो क्रेडिट- ANI)