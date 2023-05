Watch: कर्नाटक चुनाव की मतगणना के रुझानों से गदगद हुई कांग्रेस, पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में 'बजरंगबली' के रूप में कार्यकर्ता ने मनाया जश्न

Highlights खबर लिखे जाने तक EC के अनुसार, कांग्रेस 100 सीटों से भी आगे चल रही है वहीं सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी 71 सीटों पर आगे है जबकि तीसरे नंबर पर जनता दल (सेकुलर) जो 32 सीटों पर लीड कर रही है

नई दिल्ली:कर्नाटक में 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को मतगणना जारी है। रुझानों को देखकर कांग्रेस पार्टी गदगद है। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। कर्नाटककांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के बेंगलुरु आवास के बाहर मिठाई बांटी जा रही है।

इसी कड़ी में एआईसीसी के दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर जश्न मनाते नजर आए। इनमें एक कार्यकर्ता 'बजरंगबली' के गेट अप में भी दिखाई दिया। दरअसल, इस चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा जोर-शोर से गर्माया था।

सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने इस मुद्दे को राज्य के विधानसभा चुनाव में कैंपेन में खूब भुनाने की कोशिश की थी। दरअसल, कांग्रेस के घोषणा-पत्र में बजरंग दल को बैन करने के वादे के बाद बीजेपी ने इसे बजरंगबली से जोड़ दिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी भाषणों में बजरंगबली का जिक्र किया था।

खबर लिखे जाने तक चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, कांग्रेस 100 सीटों से भी आगे चल रही है। वहीं सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी 71 सीटों पर आगे है। जबकि तीसरे नंबर पर जनता दल (सेकुलर) जो 32 सीटों पर लीड कर रही है। कर्नाटक राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 10 मई को हुए थे।

#WATCH | Celebrations are underway at AICC HQ in New Delhi as the party inches towards the halfway majority mark in #KarnatakaElectionResults. pic.twitter.com/oY0gefbBw4