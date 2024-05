Federation Cup 2024: तीन साल बाद यहां के हम सिकंदर!, 82.27 मीटर के साथ स्वर्ण पर कब्जा, कर्नाटक के मनु 82.06 मीटर के साथ रजत जीता, देखें टॉप-5 लिस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 16, 2024 06:53 AM

Next

Federation Cup 2024: टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहली बार घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे चोपड़ा ने चौथे प्रयास में 82.27 मीटर के साथ बढ़त हासिल की।

file photo