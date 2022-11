कर्नाटक: शिक्षामंत्री ने छात्र को 'अजमल कसाब' कहे जाने वाले विवाद पर कहा, "यह कोई मुद्दा नहीं है, लोग कई बार रावण या शकुनि भी कह देते हैं"

Highlights बीसी नागेश ने एमआईटी में शिक्षक द्वारा छात्र को 'कसाब' कहे जाने को सामान्य घटना बताया है हम लोग भी विधानसभा में चर्चा के दौरान कई बार किसी को रावण या तो फिर शकुनि कह देते हैं यह कोई विवाद का मुद्दा नहीं हैं लेकिन कुछ लोग इस वोट की खातिर विवाद की शक्ल दे रहे हैं

बेंगलुरु:कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने उडुपी के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में शिक्षक द्वारा एक अल्पसंख्यक छात्र को 'अजमल कसाब' कह कर संबोधित करने वाले विवाद को सामान्य घटना करार देते हुए कहा कि ऐसा तो अक्सर होता है। यह कोई विवाद का मुद्दा नहीं हैं लेकिन कुछ लोग इस वोट की खातिर विवाद की शक्ल दे रहे हैं।

हालांकि शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इसके साथ यह भी कहा कि शिक्षक को छात्र के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये एक मानवीय भूल है लेकिन इस मसले पर हो रही राजनीति गलत है, कुछ लोग हैं, जो इसे वोटबैंक का मुद्दा बना रहे हैं।

Almost everyone everyday uses words like Ravan, Shakuni. Even in Assembly many times, we've spoken like this. It doesn't become an issue.When you speak about Kasab it becomes an issue: Karnataka Education Min BC Nagesh on a lecturer of Manipal University calling a student "Kasab" pic.twitter.com/44v282clsR