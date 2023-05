मैं पीठ में छुरा भी नहीं मारूंगा, ना ही ब्लैकमेल करूंगा, दिल्ली रवाना होने के दौरान बोले डीके शिवकुमार- मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं...

Highlights शिवकुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के अपने दौरे को सोमवार शाम को रद्द कर दिया था। सिद्धरमैया सोमवार से दिल्ली में ही हैं।

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद राज्य में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। डीके शिवकुमार मंगलवार दिल्ली रवाना हुए। मुख्यमंत्री पद के तौर पर मुख्य रूप से दो चेहरे- देश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्ममंत्री सिद्धारमैया सामने हैं।

दिल्ली रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि हमारा एक संयुक्त घर है, हमारी संख्या 135 है। मैं यहां किसी को बांटना नहीं चाहता। कांग्रेस नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा संयुक्त सदन है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं...मैं पीठ में छुरा भी नहीं मारूंगा और ब्लैकमेल भी नहीं करूंगा। मैं गलत इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं एक बुरी टिप्पणी के साथ नहीं जाना चाहता।

#WATCH | "Winning 20 seats (in Lok Sabha polls) is our next challenge...Ours is a united house, I don't want to divide anyone here. I am a responsible man...I will not backstab also and I will not blackmail also. I don't want to go to the wrong history, I don't want to go with a… pic.twitter.com/Ex8XDcY0VS