कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री...तस्वीर अभी साफ नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बड़ी जिम्मेदारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2023 09:17 AM

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच कर्नाटक के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया है।

कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री...तस्वीर अभी साफ नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बड़ी जिम्मेदारी