कर्नाटकः अगले 48-72 घंटों में मुख्यमंत्री के नाम की होगी घोषणा, सिद्धारमैया के पोस्टर को दूध से नहालते समर्थकों का वीडियो वायरल

बेंगलुरुः कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए जारी मंत्रणा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को राहुल गांधी से अलग-अलग मुलाकात की। इस सस्पेंस के बीच सिद्धारमैया के समर्थकों ने उनके पोस्टर पर दूध डाला और बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर उनके लिए नारे लगाए।

सर्मथकों द्वारा सिद्धारमैया के पोस्टर पर दूध डालते और नारे लगाते वीडियो सामने आया है। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने का निर्णय लिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया कल दोपहर 3.30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं।

