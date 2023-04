Karnataka Assembly Elections 2023: योगी आदित्यनाथ ने वोक्कालिगा के गढ़ मांड्या में कहा, "राम लला का मंदिर हिंदुओं का अभिमान हैं, 2024 तक बनकर हो जाएगा तैयार"

Highlights मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के मांड्या से चुनाव रैली की शुरूआत की भाजपा ने योगी के जरिये मांड्या में प्रभावशाली वोक्कालिगा के वोटबैंक में सेंधमारी की कोशिश की पुराने मैसूरु क्षेत्र में आने वाला मांड्या जेडीएस का बेहद मजबूत गढ़ माना जाता है

बेंगलुरु: भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के मांड्या से चुनाव रैली की शुरूआत की। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अपने मौजूदा समय के सबसे बड़े फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को पुराने मैसूरु क्षेत्र में इसलिए उतारा है ताकि वो जेडीएस के बेहद मजबूत गढ़ में वोक्कालिगा समुदाय के वोटबैंक में सेंधमारी कर सके। खबरों के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांड्या में मेगा रोड किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उसके बाद योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया।

