Karnataka Assembly Elections 2023: जगदीश शेट्टर हुबली में भाजपा प्रत्याशी से 13 हजार वोटों से पीछे

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 13, 2023 11:07 AM

कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ सेंट्रल सीट पर मिले शुरुआती रुझानों में भाजपा के महेश तेंगिनाका ने कांग्रेस के जगदीश शेट्टार से काफी अच्छी बढ़त बना ली है। अब तक के मिली जानकारी के अनुसार महेश तेंगिनाका को 33005 वोट मिले हैं, जबकि शेट्टर को 19170 वोट मिले हैं।

फाइल फोटो