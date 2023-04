कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023: कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची, 42 उम्मीदवारों को मिला टिकट

बेंगलुरु: अगले महीने मई में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। गुरुवार को जारी की गई इस सूची में पार्टी ने 42 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है।

इससे पहले कांग्रेस ने पिछले महीने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उनकी वरुणा सीट से मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को भी कर्नाटक विधानसभा में टिकट दिया गया है।

