Karnataka Assembly Elections 2023: शुरुआती रुझानों में भाजपा-कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, जेडीएस भी रेस में

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 13, 2023 09:06 AM

कर्नाटक में सुबह 8:45 बजे तक मिले शुरुआती रूझान में सत्ताधारी भाजपा से कांग्रेस पार्टी 87 सीटों पर आगे थी, जबकि भाजपा 73 सीटों पर आगे चल रही है।

Karnataka Assembly Elections 2023: शुरुआती रुझानों में भाजपा-कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, जेडीएस भी रेस में