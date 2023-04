10 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी, जानें पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर की सीट हुबली-धारवाड़ सेंट्रल से कौन, देखें लिस्ट

Highlights 10 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। भाजपा छोड़ चुके पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर विधायक रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में शिवकुमार ने शेट्टर को ‘बी’ प्रपत्र दिया।

Karnataka Assembly Elections 2023: भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। 10 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। हुबली-धारवाड़ सेंट्रल सीट से महेश तेंगिनाकाई को मैदान में उतारा, जहां से अब पार्टी छोड़ चुके पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर विधायक रहे थे।

भाजपा ने राज्य की 224 विधानसभा सीट में से 222 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक के कई विधानसभा क्षेत्रों में टिकट न मिलने से नाराज उम्मीदवारों की बगावत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व को सकते में डाल दिया है।

#KarnatakaElections2023 | BJP releases third list of candidates.



BJP MLA Aravind Limbavali's wife Manjula Aravind Limbavali to contest from Mahadevapura. pic.twitter.com/Xc7VIautAp