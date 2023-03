धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर पर हमलावर हुए कपिल सिब्बल, कहा- राहुल गांधी पर बेतुके आरोप लगाकर वो हमारी समझ का अपमान कर रहे

Highlights कपिल सिब्बल ने कहा कि ये नेता इस तरह के "बेतुके आरोप" लगाकर लोगों की बुद्धिमत्ता का "अपमान" कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर: 'राहुल ने ओबीसी का अपमान किया'। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर "मोदी उपमान" संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का अपमान करने का आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो नेताओं धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर पर शनिवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नेता इस तरह के "बेतुके आरोप" लगाकर लोगों की बुद्धिमत्ता का "अपमान" कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में गांधी पर ओबीसी का अपमान करने का आरोप लगाया था, जिसपर सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी और ट्वीट करते हुए लिखा, "धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर: 'राहुल ने ओबीसी का अपमान किया'। इस प्रकार के बेतुके आरोप लगाकर आप हमारी बुद्धिमत्ता का 'अपमान' कर रहे हैं।"

सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। बहरहााल, अदालत ने राहुल को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक भी लगा दी थी, ताकि वह फैसले को चुनौती दे सकें।

