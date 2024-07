Watch: कहीं बाइक तो कहीं ई-रिक्शा... देश के अलग-अलग हिस्सों में कांवड़ियों का तांडव, कांवड़ खंडित होने के आरोप में की तोड़फोड़

Kanwar Yatra 2024: सावन का महीना शुरू होते ही देशभर में कई लोग गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ियां भारी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गंगाजल लेकर यात्रा कर रहे हैं जिनके लिए प्रशासन ने खास तैयारियां कर रखी है। हालांकि, इसके बावजूद जगह-जगह से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिसने प्रशासन के हाथ-पांव फूला दिए हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है जहां सहारनपुर-देहरादून हाईवे पर एक दुर्घटना में कथित तौर पर उनकी पवित्र कांवड़ टूट जाने के बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया।

पहले एक बाइक सवार के साथ मारपीट की गई और फिर उसकी मोटरसाइकिल को तोड़ दिया गया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। गुस्साए कांवड़ियों ने बाइक सवार पर कांवड़ तोड़ने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को शांत कराया।

इसी समय उत्तराखंड के रुड़की में भी ऐसा ही मामला सामने आया। इसी तरह के आरोपों पर कांवड़ियों ने रुड़की में तोड़फोड़ की और एक ऑटो-रिक्शा को तोड़ दिया। यह घटना 21 जुलाई, रविवार को कांवड़ियों द्वारा कथित तौर पर अपनी पवित्र कांवड़ को नुकसान पहुंचाने के बाद हिंसा का सहारा लेने के ठीक तीन दिन बाद हुई है। तीर्थयात्रियों ने दावा किया कि उनकी यात्रा के दौरान साथ ले जाने वाला पवित्र जल का बर्तन, उनके मार्ग पर एक दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। शहर में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि गरमागरम बहस के बाद मामला और बढ़ गया। घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है और अब वायरल हो गया है।

Will any action be taken against these rioters?

1. Uttarakhand: Kanwariyas broke a rickshaw in Roorkee.

2. Uttar Pradesh: Kanwariyas broke a bike in Saharanpur district.

4. Kanwariyas vandalized a truck in Bahadarabad, Haridwar and also beat up the driver. pic.twitter.com/ZS3p6gvhJg