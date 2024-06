Kanchanjunga Express Accident: 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि, विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाए आरोप

Highlights कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर विपक्ष ने साधा निशाना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे मंत्रालय यात्री सुविधाओं की परवाह नहीं करते हैं

Kanchanjunga Express Accident: कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। वहीं, इस रेल हादसे को लेकर विपक्ष हमलावर हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है।

#WATCH | Kanchenjunga Express train accident | " Rescue operation completed. The driver (Loco pilot) who disregarded the signal has died & also the guard of Kanchenjunga Express has lost his life. Help desks established at all railway stations along Agartala- Sealdah route, "… pic.twitter.com/9fPXhT3dAo — ANI (@ANI) June 17, 2024

सभी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार को सभी पीड़ितों या उनके परिवारों को तुरंत पूरा मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत और बचाव प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा-सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान-माल का नुकसान होता है।

#WATCH | Kanchenjunga Express train accident | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "I have spoken to the Railway minister regarding the accident. The train was from Tripura & passes through Assam. There will be many passengers from Assam. We remain concerned about the… pic.twitter.com/Ul1ha457Nd — ANI (@ANI) June 17, 2024

आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है - एक ज़िम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरंदाज़ी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बना कर रहेंगे। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो केंद्र सरकार की रेलवे के प्रति कुप्रबंधन और लापरवाही का नतीजा है।

#WATCH | West Bengal: Railways Minister Ashwini Vaishnaw to shortly visit the Kanchenjunga Express train accident site in Darjeeling district. pic.twitter.com/wmAti3z2MV — ANI (@ANI) June 17, 2024

एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर हम इस लापरवाही पर सवाल उठाते रहेंगे और संसद में भी सरकार से जवाब मांगेंगे। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि सोमवार की सुबह मालगाड़ी की टक्कर से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। खबरों के अनुसार, इस घटना में करीब 15 लोगों की मौत सहित 60 घायल हो गए।

#WATCH | On Kanchenjunga Express train accident, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "...They (Railway Ministry) don't care about passenger amenities. They don't even care about railway officials, railway engineers, railway technical staff and workers. They are also in trouble.… pic.twitter.com/o3wKH4BRgK — ANI (@ANI) June 17, 2024

सभी घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। पीएम और रेल मंत्री के द्वारा मृतक और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं, इस घटना के बाद 19 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा।

कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे मंत्रालय यात्री सुविधाओं की परवाह नहीं करते हैं। वे रेलवे अधिकारियों, रेलवे इंजीनियरों, रेलवे तकनीकी कर्मचारियों और श्रमिकों की भी परवाह नहीं करते हैं।

मैं पूरी तरह से रेलवे कर्मचारियों और रेलवे अधिकारियों के साथ हूं। इस सरकार को केवल चुनाव की परवाह है। कैसे हैकिंग की जाए, कैसे हेरफेर की जाए, कैसे चुनाव में धांधली की जाए। मुझे लगता है कि उन्हें शासन के लिए अधिक समय देना चाहिए, बयानबाजी के लिए नहीं।



