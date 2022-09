कांग्रेस को झटका, असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव कमरुल इस्लाम चौधरी ने दिया इस्तीफा, पार्टी नेतृत्व को बताया दिशाहीन

गुवाहाटी: पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस के कई नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। पार्टी नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस को ताजा झटका असम से लगा है। जहां असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के महासचिव कमरुल इस्लाम चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व को दिशाहीन और भ्रमित बताते हुए अपनी इस्तीफे का कारण बताया है।

