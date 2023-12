J&K: पुंछ में भारतीय सेना के वाहनों पर आतंकवादियों के हमले में 3 जवान शहीद, 3 अन्य घायल

Highlights दो सैन्य वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले में सेना के तीन जवानों की जान चली गई गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे राजौरी-थानामंडी-सूरनकोट रोड पर सावनी इलाके में गाड़ियों पर हमला हुआ अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त बलों को घटनास्थल पर भेजा गया है

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर के थानामंडी इलाके में गुरुवार को दो सैन्य वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले में सेना के तीन जवानों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। जवान कल शाम से इलाके में चल रहे आतंकियों के खिलाफ संयुक्त अभियान को मजबूत करने जा रहे थे। ऑपरेशन 48 राष्ट्रीय राइफल्स इलाके में हो रहा है। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे राजौरी-थानामंडी-सूरनकोट रोड पर सावनी इलाके में गाड़ियों पर हमला हुआ। वे बुफ़लियाज़ के पास एक इलाके से जवानों को ले जा रहे थे, जहां बुधवार रात से आतंकवादियों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान चल रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों ने वाहनों - एक ट्रक और एक जिप्सी - पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम तीन जवान घायल हो गए। एक रक्षा पीआरओ ने कहा, "ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था...कल रात, आज शाम संपर्क स्थापित किया गया है और मुठभेड़ जारी है। आगे की जानकारी का पता लगाया जा रहा है।" अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त बलों को घटनास्थल पर भेजा गया है।

