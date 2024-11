Jharkhand Vidhan Sabha Chunav: झारखंड में झमाझम वोट, शाम 05 बजे तक 38 सीट पर 67.59 प्रतिशत मतदान, देखें जिलेवार आंकड़े

Highlights 31 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम चार बजे समाप्त हो गया। कतार में खड़े लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मतदान शांतिपूर्ण रहा।

Jharkhand Vidhan Sabha Chunav: झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में शाम पांच बजे तक 38 विधानसभा सीट पर 67.59 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। झारखंड विधानसभा में 81 सीट हैं और पहले चरण में 13 नवंबर को वोट पड़े थे। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 12 जिलों के 14,218 मतदान केन्द्रों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गया, जो शाम पांच बजे तक चला। अधिकारियों ने बताया कि 31 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम चार बजे समाप्त हो गया।

VIDEO | Jharkhand Assembly Elections 2024: Additional Chief Election Officer Neha Arora briefs media on second and final phase of voting in the state, says 61% voter turnout recorded till 3 pm. #JharkhandAssemblyElection2024 pic.twitter.com/MTRBUGfZBx

#WATCH | #JharkhandAssemblyElection: Kalpana Soren, wife of Jharkhand CM Hemant Soren & JMM candidate for Gandey assembly election says "We have come to a polling station where we noticed that the polling process is going too slow. We have requested them to speed up or else it… https://t.co/kKi1SZVoQmpic.twitter.com/tnbOhmuYJk— ANI (@ANI) November 20, 2024