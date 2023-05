जंतर-मंतर पर भारी हंगामा, बजरंग का दावा- साक्षी समेत कई पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, नई संसद की तरफ कूच कर रहे थे

Highlights दिल्ली पुलिस ने भी पहलवानों के मार्च से पहले राष्ट्रीय राजधानी में अपनी सीमाओं सहित सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने किसी भी विरोध या सभा को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमाओं पर बैरिकेडिंग की है।।

नई दिल्ली: नए संसद भवन के बाहर पहलवानों के महापंचायत को लेकर जंतर-मंतर पर भारी हंगामा देखने को मिला। नवनिर्मित संसद भवन की ओर महापंचायत के लिए जा रहे कई पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। जंतर मंतर के बाहर पुलिस की कई बसे खड़ी की गई थीं। बैरिकेडिंग सड़कों को घेर दिया गया था। लेकिन पहलवान नई संसद की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे नई संसद के सामने महिला महापंचायत करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत ने 'महिला महापंचायत' का आह्वान किया है। सात महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

#WATCH | Delhi: Security personnel stop & detain protesting wrestlers as they try to march towards the new Parliament from their site of protest at Jantar Mantar.



Wrestlers are trying to march towards the new Parliament as they want to hold a women's Maha Panchayat in front of… pic.twitter.com/3vfTNi0rXl