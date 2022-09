जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर के नौगाम में मुठभेड़, भारतीय सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया

Highlights श्रीनगर के नौगाम थानाक्षेत्र के डांगेरपोरा इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े दो आतंकियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया। पिछले हफ्ते भी अनंतनाग जिला में सुरक्षा बलों ने इस आतंकी संगठन के दो आतंकियों को मारा था।

श्रीनगर: श्रीनगर जिले के नौगाम क्षेत्र में बुधवार को मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकियों की पहचान शाहिद अहमद और पुलवामा के एजाज रसूल के तौर पर हुई है। कश्मीर पुलिस की ओर से बताया गया है कि मारे गए दोनों आतंकवादी आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े थे। दोनों हाल में दो सितंबर को पश्चिम बंगाल से आए एक मजदूर मुनील उल इस्लाम पर हमला करने में भी शामिल थे।

इससे पहले बुधवार शाम एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर नौगाम थानाक्षेत्र के डांगेरपोरा इलाके में सुरक्षाबलों ने तलाशी एवं घेराबंदी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसके बाद उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गयी।

Killed terrorists were affiliated with terror outfit AGuH & identified as Aijaz Rasool Nazar of Pulwama & Shahid Ahmad. They were involved in a recent terror attack on an outside labourer namely Muneer ul Islam from West Bengal on 2nd September in Pulwama: ADGP Kashmir https://t.co/zfvTXv0qjs