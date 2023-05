जम्मू-कश्मीर: एलओसी पार से हथियार, गोला बारूद और मादक पदार्थ लेकर आ रहे तीन घुसपैठी पकड़े गए, एक जख्मी

जम्मू-कश्मीर: एलओसी पार से हथियार, गोला बारूद और मादक पदार्थ लेकर आ रहे तीन घुसपैठी पकड़े गए, एक जख्मी

By सुरेश एस डुग्गर | Published: May 31, 2023 11:38 AM

भारतीय सेना ने पुंछ जिले के खड़ी करमारा में बुधवार को तीन घुसपैठियों को पकड़ा। ये सभी सीमा पार से हथियार, गोला बारूद और मादक पदार्थ लेकर आ रहे थे।

एलओसी के पास से तीन घुसपैठी पकड़े गए

