एलओसी से सटे पुंछ में बारिश के बीच सैन्य वाहन पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला, पांच जवान शहीद, एक जख्मी

Highlights स्थानीय लोग और कुछ सैन्यकर्मी आग बुझाते हुए नजर आए। इलाके की घेराबंदी करते हुए राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रुकवा दी।

जम्मूः एलओसी से सटे पुंछ जिले के भिम्बर गली इलाके में आज एक सैन्य वाहन पर बारिश के बीच आतंकियों ने हथगोले दागे। इस हादसे में वाहन में आग लगने से पांच सैनिक शहीद हो गए। सेना प्रवक्ता ने इन मौतों की पुष्टि करते हुए कहा है कि हमलावर आतंकियों की तलाश में व्यापक तलाशी अभियान छेड़ा गया है।

Defence Minister Rajnath Singh has been briefed by Army Chief General Manoj Pande about the death of five soldiers in a terrorist attack in the Poonch sector of J&K today. The Indian Army troops on the ground are keeping a watch on the situation and taking appropriate action:… pic.twitter.com/5nxbOvEtoL — ANI (@ANI) April 20, 2023

भारी बारिश और धुंधलके का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने सेना के एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस घटना में एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तुरंत राजौरी के सेना अस्पताल ले जाया गया।

सेना प्रवक्ता ने देर शाम को इसकी पुष्टि की कि आतंकवाद रोधी अभियान में जुटे राष्ट्रीय रायफल्स के पांच जवान आतंकियों द्वारा किए गए हमले के कारण शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि यह हमला संभवत ग्रनेडों द्वारा किया गया था, जिसके कारण वाहन में आग लग गई और पांच जवानों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान अभी भी जिन्दगी और मौत से जूझ रहा है।

उत्तरी कमान मुख्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अपराह्न तीन बजे के करीब राजौरी सेक्टर में भीम्बर गली और पुंछ के बीच सेना के एक वाहन पर भारी बारिश और कम दृश्यता का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी की। आतंकवादियों द्वारा संभवत: ग्रेनेड के इस्तेमाल के कारण वाहन में आग लग गई।’’

#WATCH | Drone surveillance and search operation underway in the area where terrorists fired on an Indian Army truck in J&K's Poonch



5 Army soldiers lost their lives, one injured hospitalised



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/4VWNblD4oz — ANI (@ANI) April 20, 2023

सेना ने कहा कि सभी पांचों जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे और इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए थे। बयान में कहा गया है कि आतंकियों का पता लगाने के लिए अभियान जारी है और अन्य विवरण का पता लगाया जा रहा है।

The troops were part of a convoy that came under attack by terrorists in J&K's Poonch: Army sources https://t.co/UG2QOjbzJk — ANI (@ANI) April 20, 2023

इससे पूर्व, जम्मू में रक्षा प्रवक्ता ने बताया था कि पुंछ जिले में भीम्बर गली से संगीओत की ओर जाते समय सेना के एक वाहन में आग लगने से जवानों की मौत हो गई। सेना और पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, जो पुंछ से 90 किलोमीटर दूर है।

An Army vehicle moving between Bhimber Gali and Poonch in the Rajouri sector in J&K was fired on by unidentified terrorists today. The vehicle caught fire, due to likely use of grenades by terrorists. Five personnel of the Rashtriya Rifles Unit deployed for Counter Terrorist… pic.twitter.com/a3ytvsAZbu — ANI (@ANI) April 20, 2023

पहले यह अंदेशा था कि क्षेत्र में आसमानी बिजली गिरी होगी लेकिन जुटाए गए सबूतों से यह साबित हो गया है कि आतंकियों ने खराब मौसम में मौके का फायदा उठाते हुए इस सैन्य वाहन पर ग्रनेडों से हमला किया था जिस कारण वाहन में तत्काल भयानक आग लग गई।

शहीद होने वाले जवान इस हमले का जवाब नहीं दे पाए थे। उन्होंने बताया कि एक जवान अभी भी गंभीर स्थिति में है जिसका इलाज चल रहा है और अतिरिक्त सैनिकों ने क्षेत्र को चारों ओर से घेरे में ले लिया है ताकि हमलावर आतंकियों या उनके समर्थकों को मार गिराया जा सके।

Web Title: jammu kashmir attack military vehicle grenade amidst rain in Poonch adjacent to LoC five soldiers martyred one injured