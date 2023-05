जम्मू-कश्मीर: बारामूला में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, लश्कर के दो आतंकी मारे गए

By अनिल शर्मा | Published: May 4, 2023 07:24 AM

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकियों से एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है।

जम्मू-कश्मीर: बारामूला में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, लश्कर के दो आतंकी मारे गए