Watch: कार रोकने के लिए कहा तो सनकी ड्राइवर ने ट्राफिक पुलिस को घसीटा, बोनट पर कई किलोमीटर तक लटका जवान; वीडियो वायरल

By अंजली चौहान | Published: May 26, 2024 07:50 AM

Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल तेज रफ्तार कार के बोनट पर बैठा है और ड्राइवर न तो कार रोक रहा है और न ही धीमी कर रहा है।