Jammu and Kashmir Assembly Elections: नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व मंत्री सकीना इटू ने दमहाल हंजीपोरा विधानसभा सीट से किया नामांकन, साथ रहे उमर अब्दुल्ला

Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024: नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) की नेता एवं पूर्व मंत्री सकीना इटू ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर की दमहाल हंजीपोरा विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इटू ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कुलगाम के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ नेकां उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पार्टी के अन्य नेता भी थे। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की सहमित से, हमारी वरिष्ठ नेता एवं सहयोगी सकीना इटू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हमें उम्मीद है कि इटू के साथ-साथ हमारे चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने वाला हर उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा।’’

अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी ने लोगों के सामने अपना घोषणापत्र रखा है और ‘‘यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद कोई अन्य पार्टी अगले पांच वर्षों के लिए इससे बेहतर घोषणापत्र या कार्यक्रम या एजेंडा नहीं ला सकती है’’। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि जब जम्मू-कश्मीर के लोग अगले पांच वर्षों के लिए अपनी सरकार चुनने को लेकर फैसला करेंगे, तो वे नेकां को यहां की जनता की सेवा का मौका जरूर देंगे।’’

उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि इटू भारी मतों के अंतर से जीतेंगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमें इस सीट से बड़ी जीत की उम्मीद है। अच्छी शुरुआत का मतलब है आधी जीत। मुझे लगता है कि आज की शुरुआत अच्छी रही है और ईश्वर की दुआ से इसका असर अन्य सीट पर भी दिखेगा।’’ पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तीन चरणों-18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर, में होंगे। मतगणना चार अक्टूबर को होगी।

