Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: इस सीट से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला, भाजपा के बाद JKNC ने की उम्मीदवारों की घोषणा

Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों के नजदीक आता देख फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) की पार्टी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) ने 32 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें ये भी बताया कि उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे और तनवीर सादिक जैदीबल से ताल ठोकेंगे। हालांकि, उनसे पहले रेस में भाजपा ने 16 और कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया था।

गौरतलब है कि भाजपा ने सोमवार को पहले 10 बजे अपने 44 उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन फिर दो घंटे बाद अपने फैसले को वापस ले लिया। इसके बाद नाटकीय अंदाज में अचानक से 15 और फिर एक कैंडिडेट का ऐलान किया, हालांकि भाजपा जम्मू कार्यालय में प्रत्याशित उम्मीदवारों से संबंधित लोगों ने टिकट बंटवारें पर जमकर हंगामा किया।

यहां ये जानना जरूरी है कि जेकेएनसी 51 सीट और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे, जहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और मतगणना 4 अक्टूबर को होनी है।

Jammu and Kashmir National Conference (JKNC) announces names of 32 candidates for the upcoming J&K Assembly elections.



Omar Abdullah to contest from Ganderbal, Tanvir Sadiq from Zadibal. pic.twitter.com/MBrNp3W0A2 — ANI (@ANI) August 27, 2024

उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए अपने साझा एजेंडे पर जोर देते हुए कहा, महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी से एनसी-कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने से बचने का आग्रह किया। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र को कॉपी करने को लेकर पीडीपी की भी आलोचना की। लीडर ने कहा, "हर किसी ने हमारे घोषणापत्र की नकल की है। उन्हें कुछ मतभेद रखना चाहिए था।"

देखें, जेकेएनसी के उम्मीदवारों के नाम-

कांगड़ा से मिलन मेहर अली

गांदरबेल से उमक अब्दुल्ला

ईदगाह से मुबारक गुल

लाल चौक से एहसान प्रदेशी

खानयार से अली मोहम्मद सागर

हजरतबल से सलमान अली सागर

हब्बा कादल से शाहीमा फिरदौस

छानापोरा से मुस्ताख गुरओ

जैदीबाल से तनवीर सादिक

खान साहिब से सैफ-उद-दीन भट्ट

छार-ई-शरीफ से अब्दुल रहमान रादैर

छादौरा से अली मुहम्मद धर

गुलाब घर (एसटी) से ईआर. खुर्शीद

सुंदरबानी से याशु वर्धन सिंह

बुढाल (एसटी) से जावीद चौधरी

