Jammu and Kashmir Assembly Election 2024: BJP का पहली लिस्ट से यू टर्न, इस बड़ी वजह के कारण पार्टी करेगी सूची में बदलाव

Jammu and Kashmir Assembly Election 2024: भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज 2 घंटे पहले 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। लेकिन बड़े नेताओं के नाम ना होने की वजह से इसे पार्टी की ओर से वापिस ले लिया गया है। दूसरी ओर खबर आ रही है कि नामों में संशोधन कर फिर से एक बार पार्टी लिस्ट साझी करेगी।

माना जा रहा है कि 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार सुबह 10 बजे जो लिस्ट जारी की थी, उसमें 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता के नाम ना होने के कारण 2 घंटे बाद यानी 12 बजे पहली सूची को होल्ड पर डाल दिया है। इनके अलावा जम्मू-कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच तीन चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर, 2024 को आएंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 का है। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है।

BJP withdraws first list of 44 candidates released for upcoming J&K Assembly Elections; BJP to amend and release the list of candidates again pic.twitter.com/X9tqVoZ9Zv — ANI (@ANI) August 26, 2024

यहां बताते चले कि आगमी विधानसभा चुनवार 2024 को लेकर भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में 25 अगस्त को दिल्ली में भाजपा चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की थी।

