राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी को लेकर जयराम रमेश ने बोला तीखा हमला, ट्वीट करके कही ये बात

Highlights गुलाम नबी आजाद ने पिछले साल राहुल गांधी के साथ मतभेद का हवाला देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। रमेश की टिप्पणी आजाद द्वारा एक साक्षात्कार में राहुल गांधी पर 'अवांछनीय' कारोबारियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाने के बाद आई है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद की आलोचना की और उनकी टिप्पणियों को 'प्रासंगिक बने रहने के लिए हताश प्रयास' बताया। रमेश ने कांग्रेस नेतृत्व पर आजाद की टिप्पणियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके असली चरित्र और वफादारी का पता चलता है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हर बीतते दिन के साथ गुलाम नबी आज़ाद अपने असली चरित्र और श्री मोदी के प्रति अपनी वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए नई गहराई तक उतरते हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनके तिरस्कारपूर्ण बयान प्रासंगिक बने रहने की उनकी हताशा को दर्शाते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वह दयनीय है।"

With every passing day, Ghulam Nabi Azad falls to new depths to demonstrate his true character and his loyalty to Mr. Modi. His contemptible statements on the Congress leadership reflect his desperation to remain relevant. I can only say that he is PATHETIC.