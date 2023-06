वीडियो: सीबीआई करेगी बालासोर रेल हादसे की जांच, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा बयान

Highlights रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर रेल हादसे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। यही नहीं उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अप-लाइन को जोड़ने वाली पटरी को बहाल कर दी गई है।

भुवनेश्वर: ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। रेल मंत्री ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की बात की है। उन्होंने कहा है कि घटनास्थल से रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है और अब बहाली का काम हो रहा है। रेल मंत्री के अनुसार, पटरी का काम हो चुका है और अब बिजली के तारों का काम जारी है।

इस हादसे पर बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 'जिस परिस्थिति में घटना हुई है और जो अब तक प्रशासनिक जानकारी मिली है उसे ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से आगे की जांच की सिफारिश सीबीआई से की जा रही है। जब घटना हुई उसके तुरंत बाद रेलवे ने, जिला प्रशासन ने सबने मिलकर रेस्क्यू का काम चालू कर दिया। रेस्क्यू के साथ बहाली का काम भी जारी है। मेन लाइन में पटरी का काम पूरा हो गया है और अब बिजली के तारों का काम जारी है।'

बता दें कि रविवार को सरकार ने कहा है कि बालासोर दुर्घटनास्थल पर अप और डाउन दोनों रेल पटरियों की मरम्मत कर दी गई है। यह नहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अप-लाइन को जोड़ने वाली पटरी को बहाल कर दिया गया है। रेल मंत्री ने रविवार को ट्वीट किया कि ‘‘अप-लाइन को जोड़ने वाली पटरी को शाम करीब पौने पांच बजे बहाल कर दिया गया। ओवरहेड बिजली लाइन की मरम्मत का काम शुरू हो गया है।’’

#OdishaTrainAccident | Rescue was completed and restoration work is underway. Work related to track is done and overhead wiring work is going on. Patients are being treated at hospitals: Railways minister Vaishnaw pic.twitter.com/4aeKEpn8Az