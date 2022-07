Video: महाराष्ट्र के पूणे में एक ट्रेनी विमान हुआ क्रैश, दुर्घटना में 22 साल की महिला पायलट हुई घायल

Highlights महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक ट्रेनी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सामने आई है। इस हादसा में 22 साल की महिला पायलट घायल हुई है जो फिलहाल ठीक है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

Plane Crash: पुणे के इंदापुर तालुका के कदबनवाड़ी गांव में आज सुबह एक ट्रेनी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, यह विमान सुबह करीब 11.30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें एक 22 साल के पायलट के घायल होने की बात सामने आ रही है।

यह विमान कदबनवाड़ी गांव के एक खेत में गिरा था जिसके बाद लोगों को वहां भीड़ लग गई थी। फिलहाल किसी और के घायल या कुछ ज्यादा नुकसान की खबरें अभी तक सामने नहीं आई है।

महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार को एक सीट वाला छोटा प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार महिला पायलट घायल हो गईं। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हादसा पूर्वान्ह करीब साढ़े 11.30 बजे इंदापुर तहसील के कदबनवाड़ी में हुआ।

#WATCH | Maharashtra: A trainee aircraft crashed in a farm in Kadbanwadi village of Indapur taluka in Pune district today around 11.30am. 22-yr-old trainee pilot, Bhavika Rathod injured. Aircraft belongs to Carver Aviation, Baramati. Its staff present at spot. Investigation is on pic.twitter.com/Z895LQAXn2