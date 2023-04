कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बयान आया सामने, इन 3 वजहों से हो सकता बढ़ रहे है मामले

Highlights कोरोना के बढ़ते केस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बयान सामने आया है। आईएमए ने कहा है कि मामलों में बढोतरी के पीछे तीन कारण हो सकते है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में भी कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए है।

नई दिल्ली: कोरोना के मामले बढ़ते देख इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। कोविड को लेकर एसोसिएशन ने आशंका जताते हुए कहा है कि कोरोना से बचाव के कई नियमों के उल्लंघन के कारण मामले में इजाफा देखा जा रहा है। बढ़ रहे कोविड के मामलों पर बोलते हुए आईएमए ने कहा है कि इसके पीछे तीन कारण हो सकते है।

भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,880 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,62,496 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 35,199 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में चार-चार और गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में एक-एक मरीज की मौत होने के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,979 हो गई।

कोविड के केस में इजाफा को देखते हुए आईएमए ने कहा है कि इसके पीछे कोविड प्रोटोकॉल का पालन या सही से पालन न करना है। कुछ महीने पहले ही कोविड के मामलों में कमी आने के बाद बड़ी लापरवाही देखी गई है जिसमें बिना मास्क के लोगों को बाहर निकलते हुए देखा गया और उनके द्वारा कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है।

"The reasons behind the recent Covid surge in our country may be the relaxation of Covid-19 appropriate behaviour, low testing rate and the emergence of a new variant of Covid": Indian Medical Associationpic.twitter.com/jYKXhrqXZS