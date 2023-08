विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को लाने में मदद करेगी भारत सरकार, 3 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्रालय लॉन्च करेगा ई-केयर पोर्टल

नई दिल्ली: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए एक मददगार पहल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सूचना दी है कि कल यानी 3 अगस्त को ई-केयर (पश्चात जीवन अवशेषों के लिए ई-क्लीयरेंस) पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

ये पोर्टल विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को भारत वापस लाने में मदद करेगा। इस पोर्टल के जरिए परिजन अपने मृतक रिश्तेदार को सरकार की मदद से भारत ला पाएंगे।

हालांकि, मंत्रालय ने इसके साथ ही यह भी बताया है कि इस पोर्टल के जरिए कैसे लोग शवों को ला पाएंगे और इसके लिए क्या जरूरी नियम है।

भारतीय हवाई अड्डों पर आने वाले सभी मानव अवशेषों को सार्वजनिक स्वास्थ्य मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लाना जरूरी होगा।

1- भारतीय विमान (सार्वजनिक स्वास्थ्य) नियम 1954 और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 के अनुसार विदेश से लाए गए शव/मानव अवशेषों की सार्वजनिक स्वास्थ्य मंजूरी आवश्यक होगी।

2- किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया शव लेपन प्रमाणपत्र, जिसमें कहा गया हो कि मृत शरीर या मानव अवशेषों को संलेपित किया गया है और भली भांति बंद करके सीलबंद (वायुरोधी और पानी प्रतिरोधी) ताबूत में रखा गया हो।

