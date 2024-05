Lok Sabha Elections 2024: "सपा, कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया था, ये 'राम विद्रोही' हैं", केशव प्रसाद मौर्य ने एक साथ किया दोनों दलों पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 20, 2024 07:38 AM

Next

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए सपा और कांग्रेस को राम विद्रोही कहा।

फाइल फोटो