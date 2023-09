भारत ने कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का दिया आदेश तो भड़के कैमरन मैके, पत्रकारों के मुँह पर बंद किया कार का दरवाजा; वीडियो वायरल

Highlights कनाडाई राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश कनाडा में भारतीय राजनयिक पर कार्रवाई के बाद एक्शन कैमरन मैके ने पत्रकारों के मुंह पर दरवाजा किया बंद

नई दिल्ली:भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी हत्या को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कनाडा की कार्रवाई के बाद भारत सरकार ने भी एक्शन ले लिया है और कनाडाई उच्चायुक्त कैमरन मैके को विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मंगलवार को तलब किया।

विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्चायुक्त को सूचित किया कि उसने भी पारस्परिक कदम उठाते हुए एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है।

दिल्ली में विदेश मंत्रालय के साथ बैठक के बाद कनाडाई उच्चायुक्त संसद भवन से चले गए। इस कार्रवाई के कारण कनाडाई राजनयिक गुस्से से आग बबूला हो गए हैं। कनाडाई राजनयिक पर इस एक्शन के कारण उनका गुस्सा कैमरे पर साफ दिखा और वह नाराज होकर उच्चायुक्त संसद भवन से जाते दिखें।

#WATCH | Canadian High Commissioner to India, Cameron MacKay leaves from the MEA headquarters at South Block, New Delhi. pic.twitter.com/zFAaTFfeAP