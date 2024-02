वीडियो: खून जमाने वाली सर्दी और कमर तक बर्फबारी के बाद भी सीमा पर डटे हैं सेना के जवान, देखिए कैसे होती है बॉर्डर की रखवाली

Highlights भारतीय सेना दुर्गम परिस्थितियों में भी सीमा पर डटी रहती है सर्दियों में सबसे ज्यादा चुनौती मौसम से ही होती है बर्फीले तूफान दुश्मन के हमले से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं

नई दिल्ली: सरहद की निगरानी में तैनात भारतीय सेना कैसे दुर्गम परिस्थितियों में भी सीमा पर डटी रहती है इसका एक वीडियो इंडियन आर्मी की उत्तरी कमान ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान कश्मीर और लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर साल भर तैनात रहती है और इसी के जिम्मे पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा के एक बड़े हिस्से की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना के जवान खून जमा देने वाली सर्दी और कमर तक की बर्फ में भी गश्ती का काम नहीं छोड़ते। इंडियन आर्मी को ऐसे काम करते देख आपका सीना भी गर्व से भर जाएगा।

Confronted with harsh realities of thin air & extreme weather, #IndianArmy soldiers not only manage sophisticated weaponry but also conquer the physical & mental challenges posed by the high altitude terrain.



