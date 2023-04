सेना ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जवानों के नाम किए जारी, आतंकवाद रोधी अभियानों में थे तैनात

Highlights जम्मू-कश्मीर के पुंछ में कल हुए आतंकी हमले में मारे गए थे पांच जवान। वीरगति को प्राप्त हुए पांच सैनिकों में से चार पंजाब के और एक ओडिशा का रहने वाला था। सेना के अनुसार हमले में वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिक राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे और आतंकवाद रोधी अभियानों में तैनात थे।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को एक आतंकी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से पांच जवान मारे गए, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सेना ने इस हमले में जान गंवाने वाले जवानों के नाम जारी किए हैं। वीरगति को प्राप्त हुए पांच सैनिकों में से चार पंजाब के और एक ओडिशा का रहने वाला था।

नागरोटा में तैनात सेना की 16वीं कोर ने शहीद हुए सैनिकों की पहचान- हवलदार मंदीप सिंह, लांसनायक देबाशीश बस्वाल, लांसनायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही सेवक सिंह के रूप में बताई है।

देबाशीश बस्वाल ओडिशा के अलगुम सामिल खंडायत के निवासी थे, जबकि मंदीप सिंह पंजाब के चानकोईयां काकन गांव के, हरकृष्ण सिंह तलवंडी बारथ गांव के, कुलवंत सिंह चारिक के और सेवक सिंह वाघा के रहने वाले थे। सेना ने एक बयान में कहा है कि हमले में वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिक राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे और इलाके में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए थे।

@Whiteknight_IA salutes the sacrifice of Hav Mandeep Singh, L/Nk Debashish Baswal, L/Nk Kulwant Singh, Sep Harkrishan Singh, Sep Sewak Singh, who laid down their lives in the line of duty in #Poonch Sector on 20 Apr 23. We stand in solidarity with the bereaved families. pic.twitter.com/50D9HRdssa