महिला एशिया कप 2022: फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को दिया 66 रनों का आसान लक्ष्य, रेणुका सिंह ने झटके 3 विकेट

Women's Asia Cup 2022: महिला एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 66 रनों का आसान लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लेने वाली श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 65 रन बना सकी। श्रीलंका के केवल दो बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके। रानासिंघे ने 13 रनों की पारी खेली तो रानावीरा ने नाबाद 18 रन बनाए। शेष बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की बोलिंग ब्रिगेड के सामने अपने घुटने टेक दिए। भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह ने 3 ओवर में केवल 5 रन दिए और एक मेडन ओवर फेंकते हुए श्रीलंका के तीन बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी का शिकार बनाया। गायकवाड़ और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट लिए।

