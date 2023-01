'सबसे बड़ी एकल इकाई...': भारतीय महिला शांतिरक्षकों ने रचा इतिहास, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात की जा रही प्लाटून, जानें

Highlights भारत यहां 2007 से अब तक, संयुक्त राष्ट्र मिशन में देश की सबसे बड़ी महिला इकाई ब्ल्यू हैलमेट्स को तैनात कर रहा है। इस कदम से शांतिरक्षक सेना में महिलाओं की संख्या महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की भारत की मंशा दिखती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने प्लाटून की एक फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया।

संयुक्त राष्ट्र: अबेई में महिला शांतिरक्षकों की एक प्लाटून भारत तैनात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा में भारत सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है। भारत यहां 2007 से अब तक संयुक्त राष्ट्र मिशन में देश की सबसे बड़ी महिला इकाई ब्ल्यू हैलमेट्स को तैनात कर रहा है। इस कदम से शांतिरक्षक सेना में महिलाओं की संख्या महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की भारत की मंशा दिखती है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने प्लाटून की एक फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, ''भारत अबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत हमारी बटालियन के हिस्से के तौर पर महिलाओं की शांतिरक्षक प्लाटून को तैनात कर रहा है। हालिया वर्षों में महिला शांतिरक्षकों की यह सबसे बड़ी तैनाती है। उन्हें शुभकामनाएं।''

India is deploying an all #women's platoon of peacekeepers as part of our battalion to the UN Mission in #Abyei



This is the single largest deployment of women #peacekeepers in recent years. Good wishes to the team!



