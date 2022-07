कोरोना के खिलाफ भारत की बड़ी उपलब्धि, कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के पार, पीएम मोदी बोले- देश ने फिर इतिहास रचा

Highlights भारत में कोविड-19 रोधी टीके की दी गई खुराकों की संख्या रविवार को 200 करोड़ के पार पहुंच गई। पीएम नरेंद्र मोदी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। भारत में 16 जनवरी 2021 से कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया गया था।

नई दिल्ली: कोरोना के खिलाफ पिछले दो साल से ज्यादा समय से जारी जंग के बीच भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल, भारत में कोविड-19 रोधी टीके की दी गई खुराकों की संख्या रविवार को 200 करोड़ के पार पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई।

इस खास मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, 'यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने अब तक कोविड वैक्सीन की संख्या 2 बिलियन खुराक के पार चली गई है। मैं इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों को बधाई देता हूं।'

India crosses 2 Billion doses of the #COVID19 vaccine administered so far under the nationwide vaccination drive pic.twitter.com/THqR9DlBqF