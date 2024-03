INDIA Bloc Maharally: दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की दिखेगी ताकत, 'लोकतंत्र बचाओ' रैली में कई विपक्षी दिग्गज नेता होंगे शामिल

INDIA Bloc Maharally: राजधानी दिल्ली में आज विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता महारैली में शामिल होने वाले हैं। इस बड़े घटनाक्रम में इंडिया ब्लॉक के दिग्गज नेता रामलीला मैदान में अपनी 'लोकतंत्र बचाओ' रैली आयोजित करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं की 'लोकतंत्र बचाओ' रैली का उद्देश्य दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच शक्ति प्रदर्शन करना है।

आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हम दिल्ली की सड़कों पर गए और हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोगों को यह पसंद नहीं आया कि एक सीएम जेल गए हैं। आज रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रोटोकॉल के तहत हमारे सभी मेहमानों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा... इंडिया एलायंस की सभी पार्टियां और उनके नेता इसमें हिस्सा लेंगे इससे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा और यह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

#WATCH | Delhi: On the INDIA bloc's rally at Ramlila Maidan today, AAP Minister Saurabh Bharadwaj says, "We went to the streets of Delhi and we saw that there is anger among the people against Arvind Kejriwal's arrest. The people did not like that a CM is jailed. At the Ramlila… pic.twitter.com/l9yTEQ7oQY — ANI (@ANI) March 31, 2024

लोकतंत्र बचाओ रैली का मुख्य उद्देश्य मौजूदा बीजेपी सरकार का विरोध करना है। सीबीआई और एनआई, ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों के दुरुप्रयोग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है ऐसे में आज एक मंच से सभी केंद्र को घेरने का प्रयास करेंगे। राजधानी में होने वाले इस महारैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। चूंकि दिन रविवार का है ऐसे में कई दफ्तर बंद रहने वाले हैं लेकिन पुलिस ने सुरक्षा और ट्राफिक को देखते हुए आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है।

#WATCH | Delhi: On the INDIA bloc's rally at Ramlila Maidan today, Punjab Minister and AAP leader Harjot Singh Bains says, "The BJP is spreading dictatorship in the country by misusing the agencies... Arvind Kejriwal has been arrested in a fake case. All parties of the INDIA… pic.twitter.com/Rj9qCLQcMi — ANI (@ANI) March 31, 2024

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इस रैली का केंद्र बिंदू यही रहने वाला है।

आज रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस महारैली की सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी सेंट्रल एम. हर्षवर्द्धन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। रैली के आयोजकों ने दी है।

डीसीपी का कहना है, "कुछ नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं... रैली के लिए दोपहर 2 बजे तक के समय की अनुमति है... हमने पर्याप्त तैनाती की है। जैसा कि बताया गया है, सभा 20,000 की होने की उम्मीद है।

#WATCH | Delhi: On security arrangements for the INDIA Alliance Maha Rally at the Ramlila Maidan today, DCP Central M Harshvardhan says, "To maintain the law and order and to ensure smooth traffic movement, elaborate arrangements have been made. The organisers of the rally have… pic.twitter.com/RdU1rMz8sd — ANI (@ANI) March 31, 2024

कौन-कौन होगा शामिल?

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, पूर्व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और डीएमके के तिरुचि शिवा सहित इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं के आज 'महारैली' में शामिल होने की उम्मीद है।

#WATCH | Delhi: INDIA alliance to hold rally against the arrest of Delhi CM and AAP convener Arvind Kejriwal, at Ramlila Maidan from 10 am today



(Visuals from the Ramlila Maidan) pic.twitter.com/cahR183k7g — ANI (@ANI) March 31, 2024

Web Title: INDIA Bloc Maharally strength of India alliance will be visible today in Delhi Ramlila Maidan many senior opposition leaders will participate in the Save Democracy rally