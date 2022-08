India@75: पूरे देश में हर जगह स्वतंत्रता दिवस की धूम, पीएम मोदी समेत कई और नेताओं ने ट्वीट कर दी बधाई

Highlights आज पूरे देश में बड़े ही धूम-धाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है। भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए है। ऐसे में पीएम मोदी समेत कई और नेतओं ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है।

Independence Day 2022 Celebration: भारत ने आज आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए है। ऐसे में देश के कोने-कोने में आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इसके लिए हर राज्य में अलग-अलग तैयारियां भी हो रही है।

इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी समेत कई और नेताओं ने आजादी की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित भी करेंगे।

पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाईयां देते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, 'देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!' ऐसे में पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद लाल किल पर तिरंगा भी फहराएंगे।

पीएम मोदी यहां नवी बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। ऐसे में आज का दिन देश के लिए बहुत ही खास है, ऐसा इस लिए क्योंकि भारत आज आजादी का 75 साल पूरा कर चूका है।

स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, 'आज हम अपने पूर्वजों के उन सर्वोच्च बलिदानों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई। हम, भारत के लोगों को, अपनी पवित्र विरासत को संरक्षित करना चाहिए और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए।'

