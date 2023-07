भारी बारिश से बेहाल हुआ तेलंगाना; राज्य में अलर्ट जारी, स्कूल-कॉलेज बंद

Highlights तेलंगाना में भारी बारिश से अलर्ट राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज बंद बारिश का रेड अलर्ट जारी

हैदराबाद: मानसूनी बारिश तेलंगाना के लिए आफत बनकर बरस रही है। राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी शैक्षिण संस्थानों को बंद क दिया गया है। राज्य में बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है ऐसे में लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है।

भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को पूरे दिन तेलंगाना में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को राज्य में लगातार भारी बारिश के मद्देनजर शुक्रवार को सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित करने का आदेश दिया है। इससे पहले, मुख्यमंत्री केसीआर ने निर्देश दिया था कि शैक्षणिक संस्थान गुरुवार तक बंद रहेंगे।

Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao has ordered the State Education Minister Sabita Indra Reddy to declare a holiday for all educational institutions tomorrow (28th July) in the wake of incessant heavy rainfall in the state.



(File photo) pic.twitter.com/HsKHENARE4