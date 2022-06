Howrah violence: बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को किया गया गिरफ्तार, हावड़ा जाते समय पुलिस ने अरेस्ट किया

Highlights मजूमदार को पहले उनके घर पर हाउस अरेस्ट किया गया था हावड़ा के पंचला जाने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाते समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को द्वितीय हुगली सेतु पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुकांत मजूमदार को पहले उनके घर पर हाउस अरेस्ट किया गया था। जहां से वह पुलिस का घेरा तोड़कर निकल गए। बाद में हावड़ा के पंचला जाने के क्रम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई कथित टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में विभिन्न स्थानों पर सड़कों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय पर भी धावा बोल दिया।



गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार की नमाज से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। गृह मंत्रालय ने नूपुर की टिप्पणी के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए एडवाइजरी जारी की थी।

शुक्रवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के एस आनंद ने कहा कि चेंगल स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण हावड़ा-खड़गपुर मार्ग पर लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों की पार्किंग के कारण यातायात प्रभावित हुआ। इसके बाद यात्रियों को विभिन्न स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ा।

Controversial remark row | West Bengal BJP chief Sukanta Majumdar was arrested by police under preventive sections when he was on the way to the Howrah protest site as Section 144 remains in effect at the site pic.twitter.com/ZCDCu9y8YE