मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, कहा- राज्य सरकार परामर्श के बाद सही निर्णय लेगी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 8, 2023 10:01 AM

अमित शाह ने आश्वासन दिया कि मणिपुर सरकार मेइती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति-दर्जे के मामले पर निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करेगी।

(फाइल फोटो)