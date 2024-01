दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा हिजुबल का आतंकी, जम्मू-कश्मीर के कई हमलों में था शामिल

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार को स्पेशल सेल ने खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आतंकी जम्मू-कश्मीर में हुए कई हमलों में शामिल था।

Delhi Police Special Cell has arrested a terrorist of the outfit Hizbul Mujahideen. He is involved in various terror incidents in Jammu and Kashmir: Delhi Police Special Cell