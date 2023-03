हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस में जयराम रमेश के खुसर-फुसर किये जाने पर कहा, "जयराम रमेश राहुल गांधी के मुख्य आक्रांता हैं"

Highlights हिमंत बिस्वा सरमा ने एक तीर से साधा राहुल गांधी और जयराम रमेश पर निशाना राहुल गांधी के कान में खुसर-फुसर करने वाले जयराम रमेश कांग्रेस की बर्बादी के असल कारण हैं जयराम रमेश राहुल गांधी के मुख्य आक्रांता की भूमिका निभा रहे हैं

गुवाहाटी: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उनके लंदन से लौटने के बाद गुरुवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के निशाने पर न सिर्फ राहुल गांधी थे बल्कि कांग्रेस के प्रमुख नेता और मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश भी उनके व्यंग्यबाण की जद में थे।

मुख्यमंत्री सरमा ने बीते गुरुवार को राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेस में जयराम रमेश द्वारा किये गये कान में खुसर-फुसर को मुद्दा बनाते हुए कटाक्ष किया कि अर्थशास्त्री से राजनेता बने जयराम रमेश कांग्रेस की बर्बादी के मुख्य कारणों में से एक हैं।

उन्होंने ट्वीट में राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस को साझा करते हुए लिख रहे हैं, "मुझे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों और वामपंथियों के लिए खेद है, जो इस आदमी से बड़ी उम्मीदें रखते हैं कि यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराकर प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद करता है और मुझे लगता है कि जयराम रमेश उसके मुख्य आक्रांता की भूमिका निभा रहे हैं।"

I feel nothing but sorry for the so called secularists and leftists who harbour high hopes, expecting this man to defeat Hon PM Shri @narendramodi ji and become PM



And Jairam seems to be playing the role of Chief Saboteur. Tutoring with mic on…strange pic.twitter.com/V5Df1NUAFq