हिमंत बिस्वा सरमा ने भगवद गीता के एक श्लोक के विवादित अनुवाद के लिए मांगी माफी, बोले- "मुझे गलती का एहसास हुआ"

Highlights हिमंत बिस्वा सरमा ने गीता के एक श्लोक के विवादित पोस्ट के लिए मांगी सार्वजनिक माफी सरमा ने कहा कि अगर पोस्ट से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं पोस्ट में गीता के हवाले से कहा गया कि शूद्रों को ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करनी चाहिए

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीते गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर भगवद गीता के एक श्लोक के विवादित पोस्ट के लिए सार्वजनिक माफी मांगी है। सीएम सरमा के इस पोस्ट से असम में जाति विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है।

सीएम सरमा ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में लिखा, “मैं नियमित रूप से हर सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भगवद गीता का एक श्लोक अपलोड करता हूं। मैंने अब तक 668 श्लोक पोस्ट किए हैं।"

मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स पर किये गये भगवद गीते के एक श्लोक के विवादित अनुवाद के लिए गलती स्वीकार की और कहा कि उसके सोशल मीडिया टीम के एक सदस्य से गलती हुई है। उन्होंने कहा, "हाल ही में मेरी टीम के एक सदस्य ने अध्याय 18 श्लोक 44 का एक श्लोक गलत अनुवाद के साथ पोस्ट किया।"

उन्होंने पोस्ट में आगे कहा, “जैसे ही मुझे गलती का एहसास हुआ, मैंने तुरंत उस पोस्ट हटा दी। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के नेतृत्व में सुधार आंदोलन की बदौलत असम राज्य जातिविहीन समाज की एक आदर्श तस्वीर दर्शाता है। अगर हटाई गई पोस्ट से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं।"

As a routine I upload one sloka of Bhagavad Gita every morning on my social media handles. Till date, I have posted 668 slokas.



Recently one of my team members posted a sloka from Chapter 18 verse 44 with an incorrect translation.



As soon as I noticed the mistake, I promptly…