ममता बनर्जी को देख भीड़ ने लगाए ‘जय श्रीराम’ के नारे, भड़क गईं दीदी, मंच पर चढ़ने से किया इनकार, देखें वीडियो

Highlights कार्यक्रम स्थल पर सीएम ममता बनर्जी को देखकर भीड़ ‘जय श्रीराम’ के नारे लगान लगी नारेबाजी के बाद ममता बनर्जी भड़क गईं और उन्होंने कार्यक्रम के मंच पर जाने से इनकार कर दिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उन्हें शांत करने के प्रयास विफल रहे

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस मंच पर आने से इनकार कर दिया, जहां से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया था। रेलवे स्टेशन पर आमंत्रित भीड़ के एक वर्ग द्वारा जोरदार नारेबाजी से ममता बनर्जी परेशान दिखीं। दरअसल, कार्यक्रम स्थल पर सीएम ममता बनर्जी को देखकर भीड़ ‘जय श्रीराम’ के नारे लगान लगी। नारेबाजी के बाद ममता बनर्जी भड़क गईं और उन्होंने कार्यक्रम के मंच पर जाने से इनकार कर दिया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा उन्हें शांत करने के प्रयास विफल रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसके बजाय दर्शकों में एक कुर्सी पर बैठने का विकल्प चुना। पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ-साथ कई विकास परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया।

बता दें कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जहां लोगों की भीड़ मौजूद थी। कार्यक्रम में जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची, भीड़ में मौजूद लोग ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने लगे।

#WATCH | 'Jai Shri Ram' slogans were raised on a platform at Howrah Railway station after the arrival of West Bengal CM Mamata Banerjee at the event where Vande Bharat Express was later flagged off by PM Modi through video conferencing. pic.twitter.com/PKAWPr9zSo

On the day, PM Modi, despite a personal tragedy, flagged off the Vande Bharat and launched projects worth 7,800 crore in WB, Mamata Banerjee chose not to share the stage with 4 central ministers and LoP. It is time WB CM starts prioritising people’s welfare over her fragile ego… pic.twitter.com/YkZ7dDnBPG