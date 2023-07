मॉनसून: अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में हो सकती है भारी बारिश! जानें दिल्ली-एनसीआर और आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

Highlights मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर अपडेट दिया है। विभाग ने कहा है कि मॉनसून पूरे भारत को कवर कर चुका है। ऐसे में उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तराखंड को लेकर एक चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि आने वाले चार से पांच दिन में उत्तराखंड में भारी से बहुत ही भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में छह जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।

उधर दिल्ली-एनसीआर की अगर बात करें तो यहां पर अगले दो दिन में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद का मौसम थोड़ा अलग रह सकता है और दो दिन के बाद अगले तीन दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि आईएमडी ने कहा है कि मॉनसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया है और देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने कहा है कि वे उत्तराखंड में अगले चार से पांच दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश और अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। यही नहीं कुमार अगले दो दिनों में एनसीआर-दिल्ली में हल्की बारिश की उम्मीद कर रहे है।

#WATCH | Delhi: Dr Naresh Kumar, Senior Scientist, IMD says, "So as of today, the monsoon has covered the entire country against its normal date of July 8. Monsoon has been particularly active over the northeastern states. For the northeastern states, we have given heavy to very… pic.twitter.com/pMnViFaY7i