Heavy Rains Lash Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्य में भारी बारिश, राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 26.9 डिग्री तक गिरा,जलभराव और यातायात बाधित, देखें वीडियो

Highlights जलभराव और यातायात बाधित हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 26.9 डिग्री तक गिर गया है। बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली।

Heavy Rains Lash Delhi-NCR up mp bihar rajasthan odisha tamilnadu: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्य में भारी बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 26.9 डिग्री तक गिर गया है और जलभराव और यातायात बाधित हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी बारिश हो रही है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में तेज़ बारिश हो रही है।

"🌧️ Heavy rain causing water logging on Girdhari Goswami Marg, Naraina, New Delhi - 28. 🚧 Please exercise caution and avoid the area if possible. Let's hope for swift action to address this issue and keep everyone safe! #DelhiRains#Naraina#TrafficAlert" pic.twitter.com/jQdLcToDOR